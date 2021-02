Abonații DIGI din mai multe orașe au rămas fără internet, miercuri seară, vreme de circa 20 de minute. Oamenii s-au plâns apoi pe rețelele sociale (FOTO)

Abonații DIGI nu au avut internet miercuri seară, în jurul orei 22.00, pentru circa 15 - 20 de minute. Unii au reușit să intre pe internet de pe alte rețele și să-și exprime nemulțumirile pe pagina de Facebook a DIGI România. A picat internetul în București, dar și în Oradea, Iași Brașov sau Alexandria.

Sursă meme: Rareș Sichim

Oamenii s-au înfuriat sau au făcut haz de necaz pe pagina de Facebook a DIGI România:

„Nu e net nici in Iasi”

„Brasov is down”

„AM PIERDUT RANKU LA DOTA BAAAAAAAAAAAAAAA”

„Mulțumesc DIGI Romania din cauza voastră am pierdut rankul la valorant”

„Pică net ul din 2 in 2 ore,cand ai treaba mai mare”

„Doreleee pai ce-ai facut ma?”

Sursă Foto: Gabby Csengettyus

O vreme nu a funcționat nici site-ul postului de știri Digi24, acesta prezentând eroarea ”404 Not Found”. La scurt timp după ce problema cu internetul a fost rezolvată, site-ul a devenit și el disponibil din nou.

Pentru moment, compania nu a venit cu un comunicat oficial despre ce s-a întâmplat.

