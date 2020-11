Absolvenții de medicină care au picat rezidențiatul cer să fie și ei admiși: 'Ar fi trebuit să fie o medie mai scăzută'

Ministerul Sănătăţii va demara procesul de repartiţie a candidaţilor admişi la concursul de intrare în Rezidenţiat desfăşurat pe 15 noiembrie. Mai mult, instituția a anunțat că, date fiind rezultatele bune obţinute de candidaţi, numărul de locuri a fost suplimentat. Chiar și așa, aproape 1.000 de absolvenţi de Medicină au făcut o petiţie online către minister cerând coborârea pragului de promovabilitate astfel încât să fie declaraţi şi ei admişi chiar și cei care s-au aflat cu mult sub linia de promovabilitate.

Aboslvenții de Medicină care au picat rezidențiatul îi cer lui Nelu Tătaru să-i declare admiși

Nu mjai puțin de 776 de absolvenți de Medicină care au picat examenul de Rezidențiat cer să fie și ei admiși. Motivul nu este foarte clar, dar are legătură cu pandemia. Voiau subiecte mai ușoare și o flexibilitate mai mare.

”Ar fi trebuit să fie o medie mai scăzută”, sunt de părere 776 de absolvenţii medicinişti care au piccat la limită examenul de rezidenţiat, scrie Digi24.

Tinerii fac acum demersuri pentru a fi declaraţi şi ei admişi.



Valentin Moţăţeanu este cel care a iniţiat petiţia, întrucât el este primul sub linie. "Am luat 558 de puncte. Am avut iniţial 561, dar după recorectare mi-au scăzut 3 puncte.(...) Ar fi păcat să se oprească la 559 puncte. Care este diferenţa dintre cel cu 559 de puncte şi cel 558. Adică, ar trebui să fie o medie mai scăzută pentru că aşa este corect şi normal. 500 este o notă de promovare", afirmă Valentin, absolvent de Medicină la Craiova.



"Am dat examenul de rezidenţiat, am obţinut 556 de puncte, iar fără trei puncte nu am reuşit să devin medic rezident. Pentru că gradul de promovabilitate a fost de 60% nu de 50%", spune Aurora Floarea este absolventă a Universităţii Ovidius din Constanţa. La specializarea unde a susţinut ea examen – medic de familie - au rămas 130 de locuri neocupate.



Ministerul Sănătăţii începe marţi repartiţia candidaţilor admişi la concursul de intrare în Rezidenţiat

Marți, 24 noiembrie 2020, Ministerul Sănătăţii va demara procesul de repartiţie a candidaţilor admişi la concursul de intrare în Rezidenţiat desfăşurat pe 15 noiembrie. Mai mult, instituția a anunțat că, date fiind rezultatele bune obţinute de candidaţi, numărul de locuri a fost suplimentat.

Astfel, timp de patru zile, până în data de 27 noiembrie, toţi candidaţii care au obţinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu vor alege locurile/posturile în specialitate, precum şi centrele de pregătire, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, citat de Agerpres.

„În această sesiune am avut un record de candidaţi, aproximativ 12.000, şi o situaţie epidemiologică specială în care am fost nevoiţi să organizăm concursul. Am luat măsuri pentru protejarea candidaţilor şi personalului implicat în organizare, fiind asigurate condiţiile de siguranţă necesare desfăşurării concursului. Am aprobat suplimentarea locurilor pentru specialităţi deficitare ca, de exemplu, terapie intensivă, boli infecţioase sau epidemiologie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Amintim că secretarul de stat în MAI, Raed Arafat a anunțat la începutul ședinței de Guvern de miercuri, că proiectul de ordonanţă de urgenţă referitor la implicarea studenţilor de la facultăţile de medicină în tratarea bolnavilor de COVID este pregătită pentru adoptare.

Totodată, șeful DSU a precizat că au început deja cooperarea cu universitățile, în vedere pregătirii listelor de studenți ce ar urma să lucreze și să ofere ajutor în spitalele dedicate bolnavilor de COVID-19.