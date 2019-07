Academia de Poliţie își alege rectorul în plin scandal al plagiatelor: Pentru această funcție s-a înscris un singur candidat (VIDEO)

Academia de Poliţie îşi alege marți rectorul, deşi instituţia menită să formeze adevăraţi specialişti în apărarea cetăţenilor este aproape compromisă în scandalul tezelor de doctorat plagiate, informează B1 TV.

Şi mai alarmant este există un singur candidat, adică nu va fi vorba despre o competiţiei profesionistă pentru funcţia de rector al Academiei de Poliţiei.

Singura care ar putea obţine înalta funcţie este comisarul-şef Veronica Stoica, actulmenete rector interimar, dar şi o persoană controversată.

Veronica Stoica a condus Școla Doctorală de Drept din cadrul Academiei de Poliție în 2016, când a fost începută prima verificare a tuturor tezelor de doctorat.

