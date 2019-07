Ministerul Internelor, Carmen Dan, a împuternicit-o pe comisarul șef Veronica Stoica în funcția de de rector al Academiei de Poliție. Anunțul a fost făcut, miercuri, de păurtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

”Începând de astăzi prin ordin al ministrului afacerilor interne doamna comisar șef Veronica Stoica a fost împuternicită să exercite atribuțiile funcției de rector al Academiei de Poliție. Din ianuarie 2018, doamna Veronica Stoica a ocupat funcția de împuternicit Prorector, iar din 24 mai 2019 a asigurat comanda Academiei de Poliție.

Domnia sa are o experiență de cadru universitar în Academia de Poliție de peste 25 de ani, specializarea drept.

Unul dintre criteriile care au stat la baza împuternicirii în funcția de rector a fost inexistența unor suspiciuni în legătură cu titlul de doctor. Menționez că dnei comisar șef i-a fost acordat titlul de doctor în urmă cu 20 de ani de către Universitatea București – Facultatea de Drept.

Doamna rector se bucură de o foarte bună reputație în mediul academic, având o bogată activitate în domeniul dreptului și al cercetării științifice.”, a declarat Monica Dajbog.

Anunțlul a fost făcut în contextul în care MAI a prezentat, miercuri, concluziile făcute de Corpul de Control la Academia de Poliție. Astfel, s-a constatat, printre altele, că nu există date cu privire la numărul de lucrări plagiate, nu există o bază de date cu lucrările făcute, nu există proceduri de stabilire a standardelor pentru lucrărille de doctorat, iar verificările privind eventualele plagiate au fost făcute de mântuială. (Detalii AICI)

