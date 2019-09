'Academia Regală' din CV-ul lui Cumpănașu este o univeristate online, unde masteratul nu este condiționat de diploma de licență

Alexandru Cumpănașu “minte” poporul cu CV-ul. Marea “Academie Regală” la care spune că este masterand s-a dovedit a fi o universitate online.

„ABMS este prima universitate virtuală din Europa”, scrie pe site-ul masterstudies.com, potrivit Europa Liberă.

Sursa citată mai scrie că, la universitatea online OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland , cursurile sunt gândite a fi absolvite „într-un singur an academic, part time (de vineri până duminică)”, deși Cumpănașu spune că este student aici din anul 2016.

Contrar sistemului românesc, Cumpănașu nu are nevoie de diplomă de licență pentru a se înscrie la facultatea online.

Acest lucru pare să facă lumină și într-o altă problemă apărută în CV-ul lui Alexandru Cumpănașu, și anume lipsa studiilor universitare de licență.

Mai exact, în CV-ul candidatului la prezidențiale reclamat de BEC la Parchet pentru depunere de semnături false s-a constatat că în dreptul facultății absolvite nu apare nicio informație.

Este trecut în CV doar liceul absolvit – ‘Ioniță Asan’ din Caracal - cu diploma de bacalaureat obținută în iunie 2000. Tot acolo a obținut și atestat profesional de Programator – analist – ajutor.

Pentru cele două semestre (inclusiv teza de master) la univeristatea elvețiană se plătește circa 9.900 de euro.