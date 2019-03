Accident CUMPLIT pe DN13. Șoferul, salvat de la înec de jandarmi. Încă un copil de 7 ani, găsit sub mașina răsturnată

Conducătorul unui autoturism înmatriculat in Ungaria, in timp ce se deplasa dinspre Sighișoara spre Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit un parapet de pe marginea partii carosabile din dreapta sensului sau de mers, după care s-a răsturnat in șanțul din stânga sensului sau de mers”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

