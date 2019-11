Scene şocante în timpul unui spectacol de circ în oraşul Hunedoara. O acrobată a fost grav rănită, după ce a căzut de la peste patru metri înălţime, chiar în momentul în care îşi susţinea numărul, informează B1 TV.

Totul s-a întâmplat s-au produs sub ochii îngroziţi ai spectatorilor, dar și ai colegilor acrobatei.

După minute bune de când și-a început demonstrația, acrobata s-a prăbușit în gol, de la peste patru metri înălţime. Coarda cu care era susţinută în aer s-a rupt.

TRAGEDIE ÎN TELEVIZIUNE! FANII LUI CABRAL SUNT ÎN LACRIMI! "S-A SINUCIS CU O STICLĂ!" IMAGINI GREU DE PRIVIT

Imediat, colegii tinerei au intervenit și i-au acordat primul ajutor, apoi au ajuns și medicii.

Tânăra acrobată a fost transportată în stare gravă la spital. Imediat a ajuns pe masa de operație.

DOAMNE, DUMNEZEULE! CE A PĂȚIT CĂTĂLIN BOTEZATU DUPĂ OPERAȚIE! E DE NERECUNOSCUT (GALERIE FOTO)

Poliția, dar și conducerea circului, au demarat o anchetă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.