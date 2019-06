Plan roşu de intervenţie pe drumul care leagă Râşnov de Predeal. Un autocar plin cu elevi s-a răsturnat într-o curbă. Zeci de echipaje de pompieri şi salvatori de la ISU şi Smurd au ajuns la locul accidentului.

La bordul autocarului care s-a răsturnat pe DN 73A se aflau 33 de copii şi 26 de adulţi. Accidentul a avut loc în timp ce autovehiculul circula pe sensul spre Râşnov.

La faţa locului s-au deplasat șapte echipaje SMURD, patru echipe de la Ambualnță, un echipaj de descarcerare şi trei mașini de intervenție cu apă şi spumă.

Inițial a fost solicitat la fața locului și un elicopter, dar a fost întors din drum, susțin reprezentanții ISU.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, oamenii reușind să scape din autocar, în timp util. Trei persoane au fost rănite uşor şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului. O singură persoană, a necesitat transportarea la spital pentru primii îngrijiri medicale amănunţite.

Poliţiştii efectuează acum cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

