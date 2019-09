GRAV accident pe Autostrada Soarelui! O mașină, ÎN FLĂCĂRI (VIDEO)

Autostrada Soarelui a fost blocată, duminică, pe sensul Constanța-București, la km 161, din cauza unui accident fără victime, în care au fost implicate 4 autovehicule, iar unul din ele care a luat foc, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța.

La fața locului au venit echipaje de la poliția rutieră, pompieri si ambulanța.

Circulaţia s-a desfăşurat foarte greu pentru câteva ore, şoferii aşteptând şi 40 de minute pe loc.

