Accident GRAV în Bihor: Un TIR şi un microbuz s-au ciocnit. BILANȚUL VICTIMELOR (VIDEO)

Grav accident, vineri dimineaţă, pe Drumul Naţional 1, în judeţul Bihor. Doi oameni şi-au pierdut viaţa, iar alţi șapte au fost răniţi, după ce un TIR şi un microbuz s-au ciocnit, informează B1 TV.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor, Camelia Roşca, a declarat că cele două victime care și-au pierdut viața erau încarcerate în momentul sosirii echipajelor de salvare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

”Apelul a fost primit în jurul orei 6.20. Se anunța producerea unui accident grav între un autotren și un microbuz, soldat cu nouă persoane rănite. ISU Crișana a mobilizat la fața locului pentru salvarea victimelor, echipajul de multiple forțe și mijloace, echipajul de terapie intensivă mobilă, cinci echipaje de pompieri militari din cadrul a două subunități, care au intervenit cu autospeciale de transport victime multiple de descarcerare grea și ușoară, autospeciale de lucru cu apă și spumă, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță județean.

În momentul în care colegii au ajuns la locul de producere a accidentului, au constatat că două persoane sunt încarcerate și s-a procedat la descarcerarea acestora din microbuzul avariat. Din nefericire, cele două victime prezentau leziuni incompatibile cu viața.

A fost făcută evaluarea de specialitate a persoanelor rămase în viață și li s-au acordat îngrijirile necesare, transportându-le la Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic județean.

Din cele șapte victime transportate la spital, una se află în stare gravă, iar celelalte sașe au suferit diferite traumatisme, contuzii și leziuni”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Bihor.

În urma accidentului, circulația în zonă a fost deviată.

