Accident TERIBIL în Prahova: O cisternă plina cu motorină s-a răsturnat după ce a intrat în două TIR-uri (VIDEO)

Grav accident într-o localitate prahoveană, într-un parc industrial. O cisternă plina cu motorină s-a răsturnat după ce a intrat în două TIR-uri parcate.

”La fața locului intervin echipe de polițiști și din cadrul ISU Prahova. S-a constituit o zonă de protecție fiind închisă circulația pentru a nu pătrunde autovehicule și persoane în această zonă. S-a luat, de asemenea, legătura că reprezentanții societății, în acest moment urmând a se stabili dacă se va transvaza produsul într-o altă cisternă, urmând ca apoi să fie ridicată și autocisterna de la fața locului”, a declarat Daniela Drăghici, de la IPJ Prahova, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV.

În urma accidentului nu au rezultat victime, singurele pagube au fost cele materiale.

