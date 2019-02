Accident cu coloana oficială: Un antemergător al poliției a lovit o femeie pe Bulevardul Kiseleff (VIDEO)

Accident cu coloana oficială între Arcul de Triumf și Casa Presei Libere, pe Bulevardul Kiseleff. Un antemergător care deschidea coloana ambasadorului Marii Britaniei a lovit o femeie care ar fi traversat neregulamentar.

Femeia a fost rănită ușor, dar a fost transportată la spital pentru mai multe investigații.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și rezultatul a fost negativ.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.