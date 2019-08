Accident teribil în această dimineaţă în Capitală!

Un autobuz al Societății de Transport București de pe linia 196 a căzut în Dâmbovița.

Şoferul autobuzului a încercat să evite o mașină care trecuse pe roșu și a intrat în parapetul care delimitează Dâmbovița, la Podul Eroilor, apoi a rămas suspendat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.