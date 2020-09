Focșani: Accident rutier cu mașina în care se afla deputatul PMP Constantin Codreanu. Parlamentarul a suferit o fractură de coloană (VIDEO)

Deputatul PMP Constantin Codreanu a suferit o fractură de coloană, vineri dimineaţă, după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier, pe centura municipiului Focşani. Acesta urmează să fie transferat la un spital din Capitală. Șoferul demnitarului s-a ales

cu un traumatism cranio-facial.



"Vineri dimineaţă au fost aduşi la spital doi bărbaţi, răniţi într-un accident de maşină. Unul dintre bărbaţi a suferit o fractură apofiză şi urmează să fie transferat, cu ambulanţa, la un spital din municipiul Bucureşti", a declarat managerul SJU Focşani, Codruţa Elena Neagu, potrivit agerpres.

Autoturismul Camerei Deputaţilor, în care se afla Codreanu, a fost lovită din spate, la semafor, de o mașină care circula cu viteză. În urma impactului, deputatul, care se afla pe locul din spate, s-a lovit cu capul de parbriz și a suferit un traumatism cranio-facial și câteva fracturi în zona lombară. Demnitarul a fost scos din mașină de către un taximetrist, martor la coliziune și șoferus său.El a primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi a fost transportat la spital de un echipaj SMURD. Codreanu se îndrepta către Iași, unde avea mai multe întâlniri oficiale.

"În acestă dimineață, am fost victima unui accident rutier. Ne aflam în drum spre Iași. Staționam regulamentar la semafor. Ne-a izbit violent din spate o mașină. În urma impactului, Dacia Duster în care mă aflam a fost avariată complet. Șoferul s-a ales cu traumatism cranio-facial. Eu, dat fiind faptul că mă aflam pe bancheta din spate, m-am ales cu fracturi în zona lombară și un traumatism cranio-facial.

S-a demonstrat o teorie bine cunoscută: poți să respecți toate regulile din lume, dar e suficient să fie un nebun care le încalcă pentru ca accidentul să se producă. Șoferul care l-a provocat va fi cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă. Aștept indicațiile doctorilor pe care le voi urma întocmai. Până atunci, le mulțumesc din suflet șoferului meu și taximetristului care au intervenit pentru a mă evacua din mașină, a scris el.

"În această dimineață, în jurul orei 06:20, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în municipiul Focșani, pe Calea Moldovei, în care au fost implicate două autoturisme. Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au acționat 2 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD. Paramedicii au acordat primul ajutor calificat unei persoane, de sex masculin, în vârstă de 39 de ani, care a suferit, în urma impactului, un traumatism facial de piramidă nazală. Pacientul a fost transportat la U.P.U. Focșani”, au anunțat reprezentanții ISU Vrancea.

