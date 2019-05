Un accident extrem de grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe A1.

Un microbuz cu pasageri s-a ciocnit frontal cu o dubă.

În urma impactului, o femeie și-a pierdut viața, iar alte șase persoane au fost rănite.

În microbuz se aflau 14 oameni care lucrau la o firmă de curierat din București și se întorceau la Slobozia. Trei dintre victime au fost transportate la spital cu politraumatisme.

Un bărbat a rămas fără un picior, iar o femeie a fost intubată.

Un microbuz plin cu pasageri s-a ciocnit violent cu o dubă de marfă, în timpul unei depășiri.

Cercetările în acest caz continuă.

