Accident grav, luni, în județul Sibiu.

Un tren care transporta echipament militar a lovit un camion, parte din față a locomotivei sărind de pe șine.

BOMBĂ ÎN CAZUL CARACAL! S-A AFLAT MORMÂNTUL ALEXANDREI MĂCEȘANU! DURERE FĂRĂ MARGINI! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.