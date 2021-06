Accident grav în Bihor: Un băiat de 14 ani a murit. O fată de 13 ani a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD (VIDEO)

Un accident rutier cu cinci victime a avut loc în localitatea Tinca, din județul Bihor. O mașină a părăsit carosabilul și s-a răsturnat. Un băiat de 14 ani a murit, iar o fată de 13 ani a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, informează B1 TV în cadrul știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

