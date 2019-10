Un teribil accident rutier a avut loc, duminică, în comuna Bod, din Judeţul Braşov.

Patru persoane au fost rănite, în urma impactului devastator dintre un autoturism şi un microbuz, informează B1 TV.

Două dintre victime au rămas încarcerate şi au fost scoase cu greu de pompieri din mormanul de fiare.

Victimele au fost transportate de urgenţă la spital. Din primele date primite de la medici, se pare că toate cele patru persoane sunt în stare stabilă şi conştiente.

