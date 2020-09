Accident grav în Iași, între un TIR, o dubă și un microbuz. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane rănite au ajuns la spital (VIDEO)

Un accident grav s-a produs la Iași chiar în acestă dimineață. Impactul a avut loc între un TIR, o dubă și un microbuz de persoane. În urma accidentluiu, din păcate, o persoană a decedat, iar alte șase au fost rănite.

Accidentul s-a produs pe DN 28, între Iași și Târgul – Frumos. TIR-ul și micobuzul cu persoane s-au cioccnit, iar acesta din urmă a fost proiectat într-o dubiță. Șoferul dubei peste care s-a răsturnat microbuzul a decedat, iar alte 6 persoane au ajuns la spital.

Autoritățile au declanșat planul roșu de intervanție în cazul accidentului din Iași, începând cu ora 6.00. La fața locului au fost trimise două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, trei autospeciale de prim-ajutor medical, o autospecială de terpaie intensivă cu medic, un echipaj de descarcerare și o autospecială de stingerea cu descarcerare.

„Începând cu ora 5.30, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al Județului Iași a fost apelat prin apel la 112, că s-a produs un accident rutier, în localitatea Lețcani, între un TIR, autobuz și un microbuz. Începând cu ora 6.00 a fost activat planul roșu de intervenție.

În urma accidentului au rezultat 13 victime, din care șase au fost transportate la spital, cinci descarcerate și o victimă a fost declarată decedată. Au fost redirecționate la locul intervenției două autospeciale de transport victime multiple, trei echipaje de prim – ajutor calificat, un echipaj de terapie intensivă cu medic, o descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare cu 20 de pompieri militari.

Din partea Serviciului Județean de Ambulanță au fost redirecționate trei autospeciale, din partea IPJ Iași trei echipaje de intervenșie. Activitatea în teren a fost coordonată de către inspectorul șef al Inspectoraului Pentru Situații de Urgență Mihai Grigore Sturza al județului Iași, colonel Grădinaru Ionuț. Au fost 13 victime, a fost necesară transportarea la spital a cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 44 de ani, și o femeie de 35 de ani. După cum spuneam, la locul interveției, după descarceare, șoferul microbuzului în vârstă de 55 de ani, a fost declarat decedat”, a declarat George Onofreiasa, ISU Iași.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.