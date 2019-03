ACCIDENT GRAV! S-au răsturnat cu mașina în PÂRÂU... Un copil de 2 ani, printre victimele ÎNCARCERATE (VIDEO)

O femeie şi copilul ei de aproximativ doi ani au fost grav răniţi, vineri dimineaţa, într-un accident petrecut la ieşirea din localitatea Rupea spre Sighişoara, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, potrivit dcnews.ro.



Conform sursei citate, un autoturism în care se aflau trei persoane, între care un copil de aproximativ doi ani, s-a răsturnat şi a ajuns într-un pârâu de la marginea carosabilului. În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate, un adult şi copilul.



Pompierii braşoveni au intervenit la faţa locului cu un echipaj de descarcerare, unul cu apă şi spumă, trei echipaje SMURD şi unul de la Ambulanţă. De asemenea, s-a solicitat intervenţia unui elicopter SMURD pentru transportul victimelor.

