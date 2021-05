Accident grav pe Autostrada București-Pitești: O persoană a murit și alta a fost rănită (VIDEO)

Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dimineață pe autostrada A1 București-Pitești, în zona localității Căscioarele din județul Giurgiu. Potrivit primelor informații, o persoană a murit, iar alta a fost rănită grav.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Luiza Cergan, Alexandru Andronache, subinspector al Centrului Infotrafic, a declarat că în zonă, traficul rutier este restricționat și se poate circula doar pe o bandă.

”Pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 40, pe sensul către Pitești, în apropierea localității Căscioarele din județul Giurgiu, un autocamion a intrat în coliziune cu trei autovehicule ce se aflau staționate pe banda de urgență. În urma impactului, o persoană a decedat, iar o alta a suferit răni grave, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. La această oră, traficul rutier este în continuare restricționat pe prima bandă. (...) Întrucât au fost implicate în acest eveniment patru autovehicule, colegii noștri încă acționează la fața locului. Tocmai de aceea și traficul este restricționat în continuare”, a declarat Alexandru Andronache.

În același timp subinspectorul le recomandă șoferilor să circule cu atenție.

”Pentru prevenirea accidentelor rutiere, vrem să sfătuim conducătorii auto să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare, dar și să crească distanța de siguranță între vehicule”, a mai spus Andronache.

