Accident groaznic în Timiș. Un bărbat s-a răsturnat cu mașina și a rămas încarcerat

Accident grav în judetul Timiș. Un bărbat s-a răsturnat cu maşina, în localitatea Chevereșu Mare, și a rămas încarcerat. Victima a fost scoasă de echipajele de intervenție și predată pe brațele medicilor, în stare gravă, relatează B1 TV.



„Este vorba de un barbat in varsta de 51 de ani care a condus un autoturism pe DJ592 dinspre Buzias spre Timisoara. La intrarea in localitatea Cheveresu Mare a intrat un coliziune cu un copac ormanentale de pe partea stanga a sesnsului de mers dupa care s-a rasturnat in afara partii carosabilului”, a spus Voicilă Aurora, purtător de cuvânt al IPJ Timiș.



În urma accidentului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. Victima a fost scoasă cu greu din „maşină de către echipajul de descarcerare și predată echipajului SMURD.

La locul accidentului s-a deplasat de urgenta o autospeciala de descarcerare si unechipaj de tip C. In urma impactului, soferul autoturismului a ramas incarcerat. victima a fost extrasa de catre echipajul de descarcerare si predat echipajului SMURD constienta, insa cu multiple traumatisme. victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale”, a adăugat Elena Megherea, purtător de cuvânt al ISU Timiș.

Polițiștii sosiți la fața locului au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Agenţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de ceaţă pentru judeţul Timiș în această perioadă, iar şoferii sunt sfătuiţi să conducă cu prudenţă pentru a evita accidentele.