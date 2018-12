Accident TERIBIL în Maramureş: Doi morţi şi o fetiţă în COMĂ, în urma unui IMPACT FATAL. Circulaţia este PARALIZATĂ (FOTO, VIDEO)

Un grav accident grav de circulaţie s-a produs sâmbătă dimineaţă pe drumul naţional 18 B, în zona fostului Popas Regal, pe raza localităţii Groşi.

Din primele informații, două autoturisme - un autoturism Audi înmatriculat în Maramureş şi un autoturism Seat - s-au ciocnit frontal, în jurul orei 9.15.

(Foto: Radare Maramureş)

În urmă impactului violent, patru persoane au rămas captive între fiarele contorsionate.

(Foto: Radare Maramureş)

Mai mult, accidentul a dus la decesul a două persoane, iar o fetiţă a fost preluată în stare critică - în comă - şi transportată la spital, potrivit someseanul.ro.

Martorii susţin că şoferul care a provocat tragedia se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

(Foto: Radare Maramureş)

Circulaţia rutieră în zonă este complet blocată.

(Foto: vasiledale.ro)

Echipajele SMURD, ale Ambulanței şi pompierii militari de la descarcerare au intervenit la fața locului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.