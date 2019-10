Este doliu în comuna Munteni-Buzău, după cumplitul accident de sâmbătă dimineața în care 10 persoane și-au pierdut viața. La intrarea în comună a fost arborat un steag negru, iar la biserică au loc slujbe de pomenire. De asemenea, autoritățile locale au promis că vor ajuta cu sume de bani familiile îndoliate. Între timp, anchetatorii încă încearcă să pună cap la cap toate datele pentru a putea stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul rutier.

Opt mame cu vârste între 20 și 50 de ani, din comuna Munteni-Buzău și-au pierdut viața în cel mai grav accident înregistrat anul acesta. Femeile mergeau zilnic pe același traseu, dar sâmbătă aceasta a fost ultima călătorie spre serviciu. Șoferul microbuzului avea 42 de ani și era și el din sat, avea un băiat de 16 ani iar soția lui este asistentă medicală acolo.

Autoritățile locale au promis că vor ajuta cu sume de bani familiile îndoliate.

”Vrem să strângem aceşti bănuţi pentru oameni, ajutăm şi familiile celor decedați și ale celor care sunt la spital, și dansii au nevoie de ajutorul nostru, al comunității. Noi ne-am mobilizat, nu doar consiliul local, ci și persoanele care pot ajuta financiar și cele care vor să ajute”, a declarat Flroin Stan, primarul localității Munteni Buzău.

În zonă nu sunt locuri de muncă. Iar pentru cele care sunt se oferă salarii foarte mici. Așa se face că mulți localnici din zonă fac naveta la București sau în alte județe. Unii au plecat la muncă în străinătate. Județul Ialomița este printre județele fruntașe la numărul de șomeri.

Între timp, anchetatorii vor să afle de ce șoferul TIR-ului a ajuns pe celălalt sens de mers și iau în calcul toate ipotezele. Capul tractor al autotrenului va fi expertizat tehnic pentru că poliţiştii vor să afle fără echivoc ce viteza a avut TIR-ul în momentul producerii accidentului sau dacă nu cumva a fost o defecţiune tehnică.

