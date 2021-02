Accident în lanț la intrarea în București. Mai multe mașini s-au lovit pe DN 1, pe sensul de mers spre Capitală (VIDEO)

Un accident în lanț a avut loc în dimineața zilei de marți, la intrare în București. Carambolul s-a produs pe Drumul Național 1, pe sensul de mers spre Capitală. Mai multe mașini s-au ciocnit în dreptul Mall-ului Băneasa.

Circulația se desfășoară cu dificultate la intrare în București, de pe DN 1, după ce a avut loc un carambol în care au fost implicate trei mașini.

„În jurul orei 7.30 a fost un accident pe DN 1, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa și către Piața Presei Libere, exact la momentul la care am ajuns și eu pe pob, ajungeau și mașinile de poliție. Este vorba despre trei mașini implicate, nu erau salvări la fața locului, iar poliția stătea de vorbă cu șoferii implicați în accident. Era foarte aglomerat, mașina din mijloc era cea mai avariată.

Este în continuare blocată circulația, sunt cozi de câțiva kilometri. Am stat în jur de 20 – 25 de minute să pot trece de locul accidentului, să pot depăși acest sector. Poliția încearcă să dirijeze circulația, dar în acest moment cele trei benzi sunt blocate”, a povestit reporterul Andrei Ștefan, pentru B1 TV.

Autoritățile anunță că drumul nu este blocat, circulația însă se desfășoară cu dificultate, după ce a avut loc un accident la intrarea în Pasajul Băneasa.

„Pe Drumul Național 1, la intrare în Pasajul Băneasa a avut loc un eveniment rutier, un autoturism este răsturnat pe partea laterală, pe carosabil și traficul pe sensul către Capitală este îngreunat. Din primele date știu că era o persoană rănită ușor. (...) Drumul nu este blocat, pe sensul către București, așa cum spuneam, traficul este îngreunat, fiind blocată o bandă.

Probabil că nu va mai dura mult, până când problema va fi remediată. Nu recomand o altă rută în momentul de față”, a precizat subcomisarul Adrian Creangă, purtător de cuvânt Infotrafic.Ghicitoarea lui Albert Einstein, pe care doar oamenii de geniu o pot rezolva. Dacă ştii răspunsul, ai un IQ impresionant!

