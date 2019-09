Accident teribil în Valea Caldă, din Cluj, acolo unde un șofer în vârstă de 20 de ani care conducea un Audi a distrus un BMW, apoi s-a făcut nevăzut. Cel care l-a predat poliției a fost chiar tatăl său.

În urma impactului devastator, bărbatul în vârstă de 28 de ani care se afla la volanul BMW-ului distrus a fost preluat de salvatori în stare gravă, după ce a rămas încarcerat.

"Două autospeciale cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD au intervenit în cursul nopții pentru a descarcera un bărbat rămas blocat într-un autoturism, ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe raza localității Valea Caldă, comuna Cătina, în jurul orei 02.30.", informează ISU Cluj, scrie observator.tv.

Pompierii sosiți la locul evenimentului au găsit două autoturisme avariate și șoferul unuia dintre acestea rămas blocat în habitaclul contorsionat, conștient, dar în stare gravă, ca urmare a traumatismelor suferite la membrele inferioare.

IPJ Cluj a emis de asemenea un comunicat despre accident.

"Un barbat in timp ce conducea un autoturism pe DJ109C pe fondul vitezei neadaptate in curba patrunde pe sensul opus si intra in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 28 de ani din Cluj Napoca, soferul vinovat parasind locul accidentului. A fost identificat conducatorul auto in persoana unui barbat de 20 de ani din Camarasu, avand 0.10 alcool pur in aerul expirat", a transmis IPJ Cluj.

La ore bune după ce a avut loc teribilul accident, de unde șoferul vinovat s-a făcut nevăzut, chiar tatăl acestuia a fost cel care l-a predat poliției pentru a plăti pentru faptele sale.