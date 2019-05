Accident grav în mijlocul oraşului Bacău. Un microbuz cu 16 oameni s-a răsturnat după ce şoferul nu ar fi acordat prioritate unui autoturism în care erau cinci persoane și cele două vehicule s-au izbit violent. Toţi pasagerii din microbuz au fost transportaţi la spital.

Călătorii din microbuz, care se îndreptau spre București, spun că șoferul ar fi vorbit la telefon pe tot parcursul drumului. Iar când a ajuns într-un sens giratoriu din mijlocul Bacăului, inevitabilul s-a produs.

Şoferul microbuzului nu a văzut un alt autoturism care se afla în intersecţie şi a intrat în acesta.

În urma impactului microbuzul, cu 16 oameni la bord, s-a răsturnat, iar celălalt autoturism a fost aruncat de pe şosea.

