Un grav accident rutier a avut loc pe șoselele din România, pe DN1, între Cluj-Napoca și Oradea. În urma impactului, două persoane au fost rănite extrem de grav, iar circulația a fost oprită pe ambele sensuri.

Cei doi răniți se aflau în autoturism, soferul de 53 de ani și un pasager.

Șoferul autoturismului a pătruns pe sensul opus, probabil pentru că ar fi adormit la volan și a intrat frontal sub roțile autotrenului, care era condus regulamentar de un bărbat de 38 de ani.

O autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit timp de 30 de minute pentru a descacera și a acorda asistență medicală pentru două persoane rămase încarcerate, informează stiridecluj.ro.

