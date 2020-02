Grav accident în judeţul Constanţa, provocat de fostul prefect Ion Albu. Un om a murit după ce fostul demnitar s-a urcat băut la volan, a intrat cu mașina pe contrasens şi a lovit în plin un autoturism care mergea regulamentar, informează B1 TV.

Accidentul s-a produs pe DN33. Potrivit primelor informații, maşina fostului prefect a părăsit sensul de mers şi a lovit frontal un atutoturism care venea din sens opus. Trei oameni au fost răniţi în urma impactului violent.

La faţa locului au intervenit pompierii Detașamentului Medgidia cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanţă SMURD. De asemenea a fost chemată şi o ambulanţă terapie intensivă mobilă.

Una dintre victime a murit la scurt timp după accident. Cel de al doilea bărbat rănit a fost transportat la spital pentru investigații medicale amănunțite. O a treia victimă, cu răni în zona pieptului, conştientă, a fost, de asemenea, dusă la spital.

Fostul prefect a fost testat cu aparatul etilotest de poliţişti şi a rezultat o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

El ar putea fi cercetat pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi ucidere din culpă.

