Accident mortal pe autostrada Timișoara - Arad. O mașină staționată pe banda de urgență a fost lovită din plin de alt autoturism. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Accident teribil pe autostrada Vestului, lângă Timișoara. O tânără și-a pierdut viața, iar o altă femeie, aflată cu ea în mașină, a fost rănită, după ce autoturismul lor a fost lovit în plin de un bolid. Victimele staționau pe banda de urgență.

Scene cutremurătoare pe Autostrada A1, pe sensul Timișoara – Arad, în dreptul localității Orțișoara. Două mașini s-au ciocnit violent.

La fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de medici, pompieri și polițiști. A fost solicitat și ajutorul elicopterului SMURD, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1 prezentate de Dan Gabor.

