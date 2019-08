GRAV accident pe Autostrada Soarelui. Bilanțul VICTIMELOR (VIDEO)

Accident în lanţ sâmbătă dimineaţă în drumul spre mare.

Patru maşini au fost implicate într-un carambol pe Autostrada Soarelui. În urma impactului o persoană a fost rănită grav şi transportată de urgenţă la spital.

De la kilometrul 57 s-au format cozi uriaşe şi s-a înaintat destul de greu.

