SFÂRȘIT TRAGIC pentru un poștaș din Dâmbovița: S-a prăbuşit în mijlocul drumului, iar două maşini l-au lovit în plin (VIDEO)

Accident teribil în judeţul Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de două mașini. Omul s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea, iar în câteva secunde autoturismele au trecut succesiv peste el, informează B1 TV.

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. Fostul poştaş, în vârstă de 58 de ani, tocmai ieşise din bar şi a încercat să traverseze strada, pe lângă trecerea de pietoni. A apucat să facă doar câţiva paşi. Bărbatul s-a prăbuşit în mijlocul şoselei, iar două maşini l-au lovit în plin, în numai câteva secunde. Bărbatul a murit pe loc.

Polițiștii au testat cei doi șoferi implicați în accident cu alcooltestul. Rezultatele au ieșit negative. Însă au întocmit un dosar penal şi ar putea fi condamnaţi pentru ucidere din culpă.

Vecinii spun că bărbatul locuia singur, nu fusese căsătorit, nu avea copii și cam obișnuia să consume alcool. Acum se pare că băuse de bucurie că a primit pensia.

