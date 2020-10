Accident provocat de un şofer beat în București. Acesta nu a oprit la semnalele poliţiştilor și a trecut de mai multe ori pe roşu

Un şofer în vârstă de 22 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, nu a oprit la semnalele poliţiştilor sâmbătă seară, în Capitală, lovind alte două maşini şi trecând de mai multe ori pe culoarea roşie a semaforului.

”În data de 24.10.2020, jurul orei 23.20 un echipaj de poliţie al Secţiei 11 a solicitat sprijin, în zona Vitan, având în vedere că şoferul unui autoturism nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de poliţişti şi a continuat deplasarea in viteză. Echipajele aflate in teren au pornit în urmărirea acestuia, conducătorul auto trecând, la mai multe semafoare, pe culoarea roşie.

Autoturismul a fost urmărit, iar în zona Splaiului Unirii, şoferul ar fi pierdut controlul volanului, a oprit şi a fugit, fiind prins şi imobilizat de către poliţişti în curtea unei societăţi comerciale.

Pe parcursul traseului, a acroşat 2 autoturisme, fiind făcute verificări pentru identificarea proprietarilor acestora. Şoferul maşinii, un bărbat de 22 de ani, a fost dus la sediul subunităţii de poliţie pentru audieri. Cercetările au fost preluate de Brigada Rutieră, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,98 alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii de conducere a unui autoturism cu permisul anulat și conducere sub influența băturilor alcoolice.'', a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

