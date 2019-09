Accident grav la raliul Craiovei: Mai mulți adulți și copii, loviți de un bolid (VIDEO)

Accident grav la Raliul Craiovei. Șase persoane, printre care și doi copii, au ajuns la spital, după ce au fost lovite de mașina unui participant. Bolidul a derapat în afara traseului. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar sunt în afara oricărui pericol.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt la ISU Dolj Tania Vîlceanu, a declarat că victimele sunt conștiente și au fost transportate la spital.

”S-a intervenit cu ambulanțe SMURD și ambulanțe SAJ pentru a transporta la spital șase victime care au fost implicate în accident, patru adulți și doi copii, care sunt toți conștienți și cooperanți, cu mici excoriații. La fața locului era și o ambulanță de la un serviciu privat de ambulanță.

Toate victimele au fost conștiente și cooperante de la început. Sunt la Spitalul Nr. 1 din Craiova”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dolj.

