Un grav accident rutier a avut loc joi dimineață pe Autostrada A2, pe sensul de mers către Constanța,în dreptul localității Murfatlar. 4 autovehicule s-au ciocnit în lanț, iar o persoană a fost grac rănită.

Se pare că în accidentul care a avut loc la 08:45, conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul direcției de mers, intrând în coliziune cu un vehicul aflat pe banda de urgență. Conducătorul primului autoturism, un bărbat de 40 de ani, care a fost transportat la spitalul din Constanța cu răni grave. În coliziune, o dubiță a fost prinsă sub roțile unui camion.

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină la un accident care s-a produs la km 200, cu un echipaj de descarcerare și un elicopter SMURD, pentru a salva o persoană care a rămas încarcerată.

Ca urmare a accidentului, pe sensul de mers către litoral s-a format o coloană de mașini kilometrică, iar traficul a fost reluat după aproximativ două ore.

