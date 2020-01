Un accident rutier a avut loc, joi seară, pe Calea Plevnei din Capitală, cu patru autoturisme, o ambulanţă cu un pacient şi un microbuz cu pasageri implicate. În total este vorba despre 21 de persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, un accident rutier a avut loc pe Calea Plevnei, fiind implicate patru autoturisme, o ambulanţă cu pacient, un microbuz cu pasageri.

La locul accidentului intervin cinci echipaje SMURD. Șase persoane au avut nevoie de intervenția medicilor în primele momente de după accident, dintre care patru au fost deja transportate la spital.

