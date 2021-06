Accident rutier grav în Dolj. Un copil de 5 ani a murit, iar alți doi au fost grav răniți. O femeie a fost intubată la fața locului și a fost dusă la spital (VIDEO)

Un copil în vârstă de 5 a murit și alți doi au suferit multiple traumatisme, miercuri, într-un accident rutier produs pe DN 6 în județul Dolj. Aceștia se aflau în mașina condusă de tatăl lor, care la un moment dat a pierdut contolul volanului și a lovit un cap de pod, răsturnându-se într-un șat. În autoturism era și soția bărbatului, care a fost intubată la fața locului și a fost dusă, de asemenea, cu răni grave la spital.

„În această dimineață, s-a primit un apel pe 112 de producere a unui accident rutier pe raza județului Dolj. La fața locului s-au deplasat mai multe forțe, un echipaj de descarcerare, două echipaje SMURD și mai multe echipaje SAJ. Ajunși la locul intervenției, colegii au găsit un copil minor încarcerat, în stop cardio-respirator, doi copii cu leziuni grave, o femeie în stare de inconștiență și un bărbat conștient care prezenta mai multe traumatisme. Copilul fără conștiență a fost declarat decedat. Ceilalți doi copii, care prezentau multiple traumatisme, au fost transportați la spital. Femeia a fost intubată în ambulanță, la fața locului, ulterior fiind transportată la spital, iar bărbatul a fost și el transportat la spital”, a declarat Tania Vâlceanu, purtător de cuvânt al ISU Dolj, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.