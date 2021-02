Accident rutier între o ambulanță și un autoturism. Trei persoane au fost rănite, printre care asistenta medicală și un copil de 6 ani (VIDEO)

O ambulanță a fost implicată într-un accident rutier, sâmbătă dimineața, în Capitală. La intersecția dintre Bulevardul Doamna Ghica și Șoseaua Colentina, ambulanţa a intrat în intersecţie, în acelaşi moment cu un alt autoturism, iar impactul a fost inevitabil. Şoferul autoturismului a lovit ambulanţa în plin.

Asistenta medicală a fost rănită și transportată la Spitalul Floreasca de un echipaj SMURD. Aceasta a suferit un traumatism la picioare. În cealaltă maşină implicată în accident se aflau două persoane: un copil de 6 ani şi tatăl său. Cei doi au primit îngrijiri la faţa locului şi au refuzat transportul la spital.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10.40, iar circulaţia tramvaielor a fost blocată pe ambele sensuri. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatul fiind zero.

Din primele date, ambulanta circula cu semnalele luminoase si acustice in functiune pe liniile de tramvai momentul in care celalalta masina nu iar fi acordat prioritate.

Martorii spun însă că de vină ar fi şoferul ambulanţei, care ar fi pornit semnalele acustice prea târziu.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele şi circumstanţele în care a avut loc accidentul.

