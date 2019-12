Grav accident în judeţul Neamţ! Două persoane au murit şi alte şase au fost grav rănite după ce un microbuz în care se aflau 9 persoane s-a izbit de un copac.

Tragedia s-a petrecut pe raza localităţii Poenari, pe DN15 D, în Judeţul Neamţ.

Un microbuz care transporta nouă persoane ce venea de la Londra şi mergea către Vaslui a ieşit de pe carosabil şi s-a izbit puternic de arborii de pe marginea şoselei.

În urma accidentului la nivelul județului a fost pus în aplicare Planul Rosu de intervenție.

La fata locului s-au deplasat imediat un ofiţer şi 22 subofiţeri cu 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare grea, 3 ambulanţe SMURD şi 4 echipaje de la Ambulanţă.

Din cei 9 ocupanți, 3 au fost scoşi din microbuz de către participanții la trafic, 3 au fost extrași de primele forţe ajunse de la Detașamentul de pompieri Român - Punctul de lucru Poienari, iar 3 erau încarcerate.

În urma accidentului au rezultat 9 victime din care 7 au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgenţe Roman, iar 2 persoane au fost declarate decedate la locul evenimentului.

