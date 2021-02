Accident rutier pe DN1, între un microbuz de călători și un autoturism. O persoană a murit, iar alte șase sunt rănite

Accident cumplit, joi dimineață, pe DN1 între Sibiu şi Braşov, în dreptul localității Avrig. O persoană a murit şi alte 6 se află au fost rănite, după ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism. Șase ambulanțe au intervenit la fața locului pentru a acorda ajutor medical răniților.

Elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu, a confirmat pentru B1 TV că persoana decedată este conducătorul microbuzului.

"Este vorba despre o coliziune produsă în jurul orei 6:30, între un autoturism și un microbuz destinat transportului de persoane. Din păcate, șoferul microbuzului a decedat. Alte șase persoane, 4 pasageri și cei doi ocupanți ai autoturismului, șofer si pasager, primesc îngrijiri la fața locului și urmează a se stabili dintre acestea necesită transport la spital.

S-a intervenit cu mai multe echipaje medicale, întrucât fiind vorba de un microbuz destinat transportului de persoane, se utilizează mai multe forțe pentru a putea acorda îngrijirile medicale cuvenite persoanelor implicate.La fața locului au intervenit mai multe autospeciale, 4 de la SMURD, una cu medic și două de descarcerare dar și două echipaje din parte serviciului de Ambulanță. ", a declarat purtătorul de cuvânt.

Traficul rutier nu a fost în mod deosebit afectat de accest accident.

