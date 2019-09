Accident teribil în această dimineaţă lângă Bucureşti. Un microbuz cu pasageri a fost lovit în plin de o autoutilitară.



„Ca urmare a accidentului, 14 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului şi ulterior de transport la spital. aşa cum aţi precizat, în jurul orei 5:25, pe raza comunei Găneasa, în localitatea Şindriliţa, s-a produs un accident între o autoutilitară și un microbuz. Primele resurse ajunse la fața locului din partea ISU București-Ilfov au fost trei ambulanțe de prim-ajutor SMURD, o unitate de Terapie-Intensivă mobilă SMURD cu echipaj medical, o autospecială de stingere și o autospecială de stingere, întrucât din impact a rezultat și o persoană încarcerată, care a fost descarcerată de către colegii mei și predată echipajelor medicale conștientă pentru mai multe investigații”, a declarat Bogdan Toma, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov, în direct pe B1TV.

Oficialul a precizat că Poliția Rutieră va stabili cauza accidentului

