Încă un răspuns uluitor venit din partea poliției atunci când li s-a cerut ajutoru. Un bărbat a rămas șocat atunci când a sunat la 112, după ce a întâlnit doi adolescenţi beţi care conduceau cu peste 100 de km/h o maşină, în Vadu, Constanţa.

'Doi copii cu varste intre 14-18 ani fugeau cu viteze de peste 100km/h cu un Renault Kangoo prin localitate, eram sa ne tamponam la o intersectie, am reusit sa ma tin dupa ei si sa i opresc ( pt ca li s a oprit motorul masinii din care iesea si fum, ulei incins si apa fiebea) si am descoperit 2 copii bauti morti si fumati cred, care erau in mijlocul unei petreceri!

Unul din ei a fugit in curtea unui consatean, care a iesit la 3 dimineata cu furca in strada, ca un strain ii tragea de geamuri, l-am calmat si i-am povestit situatia cu cei doi copii. Jumatate din sat era treaz si pe strada de isprava copiilor si de zgomotul masinii. Asa ca am apelat la ajutorul Politiei pentru a ne ajuta sa rezolvam acest caz. Le-am povestit celor de la Politie ca am avut conflicte verbale cu ei , dar erau agresivi si bauti si nu am avut chef sa isc vreo bataie pe acolo.

Am sunat la 112', a scris bărbatul pe contul său de Facebook.

Omul, speriat și-n speranța că lucrurile se vor rezolva după venirea autorităților a cerut ajutor la 112, însă răspunsul primit a fost la care nu s-a așteptat nici măcar un moment.

'Nu avem nici un echipaj in zona Vadu si nici pe cineva disponibil acum sa vina la dumneavoastra ! Faceti poze la masina si duceti-va maine la Navodari si depuneti reclamatie la Politie. Apel inregistrat la serviciul de urgenta al Romaniei 112 !? Excelent! Deci daca locuiti in comuna Corbu sau Vadu , recomandarea politiei este sa stati cuminti noaptea, daca intra cineva peste voi in curte va ascundeti bine in casa, daca auziti ceva pe strada stingeti lumina', a mai scris bărbatul.