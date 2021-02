Accident tragic pe străzile din Brăila. O ambulanță a fost răsturnată pe carosabil, după ce o femeie nu i-a acordat prioritate (VIDEO)

Ambulantă rasturnata din cauza unei soferite neatente! S-a intamplat in Braila, dupa ce o femeie nu a acordat prioritate salvarii, desi aceasta avea semnalele acustice si luminoase aprinse. Doi paramedici au fost transportați la unitatea de primiri urgente a spitalului din oras. Soferita, care a provocat accidentul, ii contrazice pe martori si spune ca ambulanta nu avea semnalele pornite

Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se observa cum autoturismul alb intra in intersectie si loveste in lateral ambulanta aflata in misiune. Autospeciala SMURD se rostogoleste apoi mai bine de 20 de metri.

Echipajul de pe ambulanța SMURD a fost evaluat de medicul de pe ambulanța SAJ. Cei doi paramedici au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale.

În autoturism se aflau si copiii femeii care a lovit ambulanta. Din fericire, acestia NU au fost raniti. Martorii spun că autospeciala SMURD avea semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Soferita ii contrazice insa si sustine ica circula regulamentar.

Politistii au deschis acum o ancheta pentru a stabili cum s-a produs accidentul si cine este vinovat.

