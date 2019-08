Accident teribil pe Valea Oltului. Un om a murit iar alţi cinci au fost grav răniți după ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit puternic de o altă mașină. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de salvare.

Teribilul accident s-a produs pe Drumul Național 7. Unul dintre șoferi a adormit la volan și a intrat pe contrasens chiar în momentul în care din față se apropia o altă mașină. Niciunul dintre cei doi conducători auto nu a mai putut evita coliziunea. Cele două autoturisme s-au izbit extrem de puternic. În urma impactului, 6 oameni au fost grav răniți.

Un alt șofer, martor la scenele de groază a sunat la 112. La scurt timp, la fața locului s-au deplasat echipele de intervenție. Din nefericire pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Celelalte cinci, au fost transportate de urgență la spital. După accident, traficul rutier pe DN7 s-a desfăşurat pe un singur sens de mers, mai bine de o oră. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanţele în care s-a petrecut teribilul accident.

