Plan Roşu de Intervenţie declanşat în judeţul Vaslui, în urma unui accident rutier cumplit care a avut loc pe drumul european 581, în apropierea localităţii Bădeana, informează B1 TV. Trei autoturisme au fost implicate, iar cinci din cele 12 persoane aflate în maşini şi-au pierdut viaţa.

Tragedia s-a declanşat în momentul în care un şofer care conducea un autoturism înmatriculat în judetul Bacău a efectuat o depășire neregulamentară. Maşina s-a izbit violent de un alt autoturism care venea din sens opus pe care l-a aruncat într-o altă maşină.

”Dat fiind numărul mare de victime a fost declanșat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost deplasate două autospeciale de stingere cu apă și spuma, două module pentru descarcerare și o autospecială pentru descarcerare grea”, a declarat Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui.

12 oameni au fost implicaţi în accident, iar cinci nu au avut nicio şansă de supravieţuire. Când au ajuns salvatorii la locul accidentului, patru oameni erau deja morţi. Al cincilea a murit la spitalul din Bârlad. Alte şase persoane se zbat între viaţă şi moarte pe paturile spitalelor din Bârlad şi Vaslui. Iar o altă victimă a fost trimisă direct la Spitalul judeţean de urgenţă din Iaşi.

Printre cei care şi-au pierdut viaţa se află şi o întreagă familie de naţionalitate bulgară care mergea în vacanţă în Grecia.

