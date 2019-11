Accident violent în Capitală: Un tramvai s-a ciocnit de autoturism, blocând una din cele mai aglomerate artere (VIDEO)

Circulația a fost îngreunată, joi, într-o zonă tradițional aglomerată, intersecția dintre bulevardele Nicolae Titulescu și Banu Manta din Capitală, după ce un tramvai s-a izbit de un autovehicul.



Pe imagini se poate observa cum tramvaiul este oprit în autoturism, care pare să se fi deteriorat puternic în urma impactului. Șoferii circulă cu dificultate, într-o zonă care este suprasaturată de mașini mai mereu, încercând să ocolească locul accidentului.

„Un tramvai a deraiat și a intrat în alte trei autoturisme aflate în partea carosabilă. Tramvaiul a fost repus pe șine. Nu avem victime” a declarat pentru b1.ro Andra Arsintescu, putător de cuvânt la Brigada Rutiera a capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.