CARNAGIU pe șosele! VAL DE ACCIDENTE în nici 24 de ore. Bilanțul CUMPLIT al victimelor (VIDEO)

Val de accidente pe şoselele din ţară! Doi soți şi-au pierdut viaţa sâmbătă dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a fost spulberată de un TIR. Printre victime se numără şi copilul acestora, care este în stare gravă. Accident mortal şi în Olt, unde un şofer a murit pe loc după ce a fost lovit în plin de un autoturism, informează B1 TV.

