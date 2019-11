Această bătrânică are 80 de ani și merge, PE JOS, o zi întreagă ca să-și cumpere O PÂINE! Dacă VEZI ce PENSIE are, te-apucă imediat PLÂNSUL!

Din păcate, există multă lume chinuită în țara noastră, care nu se descurcă cu banii de pe o zi pe alta.

Este și cazul unei bătrânici, de 80 de ani, care locuiește în Vârful Apuseni. Ea are o pensie mizerabilă și trăiește în niște condiții jalnice, conform Ciao.ro.

Batrana din Varful Apuseni care merge pe jos o zi ca sa cumpere o paine e o eroina. Dupa o viata de munca, a ajuns sa castige o pensie de tot rasul. Mai exact, femeia primeste lunar, de la postas, suma de 14 lei. Mai putin si decat un pachet de tigari…

Biata femeie de 80 de ani calatoreste si cativa km pe zi pentru o paine. Povestea batranei a fost facuta publica de catre Marius Turcu. Acesta se afla cu familia lui prin Muntii Apuseni. Se pregateau sa coboare la masina pentru a pleca acasa cand au dat de ea.

Batranica obosita, de 80 de ani, mergea cu bastonul si sacosa ei. Facea 3-4 pasi, apoi se oprea. Varsta si greutatile batranetii o impiedica sa mearga mai mult de atat. Femeia plecase de cateva ore de acasa pentru a merge la singurul magazin din apropierea casei sale.

Mai exact, se afla la zeci de kilometri de casa ei. Oamenilor care s-au intalnit cu ea nu le-a venit sa creada cele auzite. Li se pare greu de crezut ca femeia merge atata drum pentru o paine alba. Marius Turcu a intrebat-o apoi pe femeie daca are bani de paine.

Aceasta le-a zis, cu lacrimi in ochi, ca are o penise de 14 lei. ,, Am tacut și ne-am uitat în ochii ei, care erau în lacrimi și nu cred ca erau de la vântul tăios care bătea în culmea dealului”, a marturisit Marius, conform alba.transilvania-tv.ro.