Tensiuni marţi seară pe Calea Victoriei din Bucureşti! Mai multe autospeciale de pompieri şi poliţie au intervenit după o reclamaţie privind o posibilă tentativă de suicid de pe Hotelul Novotel.

Ajunşi la faţa locului, aceştia au descoperit însă că e vorba de o echipă de acrobaţi francezi care se pregăteau să escaladeze imobilul în cadrul unui eveniment ce are loc anual şi este autorizat de către Primăria Capitalei.

"Un eveniment anual, bănuiesc că un vecin dintr-un bloc alăturat a făcut o reclamaţie cum că cineva vrea să se sinucidă. Echipa pe care o vedeţi e cea mai celebră echipă de urban climbing. Ei sunt francezi, o parte din Paris şi o parte din Marsilia. Au început să îşi facă repetiţia pe clădirea Novotel, moment în care poliţia a apărut împreună cu cei de la Novotel, primind o reclamaţie că cineva vrea să se sinucidă.

Am lămurit şi cu poliţia şi cu pompierii că nimeni nu vrea să se sinucidă, e un eveniment al Primăriei Generale a Capitalei", a declarat liderul acrobaţilor, în exclusivitate pentru B1TV.

