Acțiune de amploare în STB. Polițiștii au mers în autobuze și tramvaie, luni, și au verificat dacă oamenii poartă mască și respectă distanțarea fizică (VIDEO)

O acțiune de amploare a avut loc, luni, în Capitală. Călătorii din mijloacele de transport în comun au fost verificați dacă au mască și dacă o poartă corect. Echipe de polițiști au mers prin autobuze și tramvaie să vadă dacă oamenii respectă regulile de siguranță sanitară. Amenzile sunt cuprinse între 500 și 2.500 de lei, potrivit B1 TV.

